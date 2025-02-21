بالصور.. جثامين 21 شهيدا اعدمهم داعش في الموصل

نيوز – محلي

وصلت جثامين 21 شهيدا اعدمهم خلال سيطرته على مدينة الموصل، الى دائرة الطب العدلي في لتسليمها الى ذويهم.

وقال مراسل نيوز، ان "سيارات الاسعاف باشرت بنقل جثامين 21 شهيدا الى الطب العدلي في المدينة، بعدما تم اخراجها من مقبرة جماعية في جنوب بعدما اعدمهم خلال سيطرته على مدينة سابقا".

واضاف ان "ذلك جاء تمهيدا لتسليمها الى ذوي المغدورين".