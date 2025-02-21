العراق والأمم المتحدة يبحثان آلية التعاون الدولية لاسترداد الأموال المهربة

وذكرت هيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس هيئة اللامي بحث مع مُمثّل العامّ للأمم المُتَّحدة غلام محمد إسحق زي، آلية الدولية لاسترداد الأموال المهربة".وقال رئيس هيئة اللامي خلال اللقاء - بحسب البيان - إن "الفساد من الجرائم العابرة للحدود وتحتاج تضافراً دولياً للحدّ منها".من جهته، أبدى مُمثّل العامّ للأمم المُتَّحدة غلام محمد إسحق زي، استعداده لـ "تذليل العقبات التي تحول دون استرداد لأمواله المُهرَّبة".