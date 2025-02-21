أكثر من 4000 طالبة جامعية يؤدّين قسم التخرج من جوار مرقد الامام العباس (ع) (شاهد)

وأضاف العام للعتبة العبّاسية المقدّسة مصطفى مرتضى آل ضياء الدين أنّ "المتخرجات المشاركات هنا كنّ من جميع ألوان الطيف العراقي، وأن أيقونة الحفل كانت النخلة العراقية، ذلك الرمز الشامخ كي نجدد بها الانتماء للعراق، فضلًا عن مشاركة متخرجات الإسلامية الأخرى، وهذا يدل على أنّ نموذج التخرج هذا ممدوح ويعكس ويترجم هويتنا الإسلامية".وأوضح آل ضياء الدين، أنّ "النسخة الثامنة من حفل التخرج المركزي لطالبات الجامعات العراقية والدول الإسلامية، شهدت مشاركة 170 طالبة من 7 دول إسلامية هي: الكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، ولبنان، وإيران، وباكستان، والسعودية، فضلًا عن أكثر من 4000 طالبة من داخل العراق".