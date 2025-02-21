من المنارة الحدباء.. السامرائي يؤكد على ضرورة الحفاظ على الإرث التاريخي للموصل

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ نيوز، انه "أكد السامرائي خلال الزيارة على أهمية الحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي لمدينة الموصل"، مشددًا على "ضرورة تقديم الدعم اللازم لإعادة تأهيل المعالم الأثرية التي تعكس هوية الحضارية. كما دعا إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية لضمان الحفاظ على هذا الصرح التاريخي المهم".وأعرب السامرائي بحسب البيان عن "دعمه الكامل للمشاريع الرامية إلى إعادة إحياء المعالم الأثرية، مؤكدًا أن الحفاظ على التراث مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف الجميع، من أجل حماية الهوية الثقافية للمدينة وترسيخ قيمها الحضارية".