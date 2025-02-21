صلاة موحدة في نينوى (صور)

أقيمت في محافظة نينوى، اليوم الجمعة، صلاة موحدة بمبادرة من في جامع الله أكبر.





الصور ادناه:





وشهدت محافظة إقامة صلاة موحدة بمبادرة من في جامع الله أكبر جمعت جميع الشعب في للتعبير عن وحدة الصف وروح الانسجام بين مكونات العراقيين.الصور ادناه: