واسط.. انقاذ فتاة عشرينية القت بنفسها بنهر دجلة

وقال المصدر لـ نيوز، انه " تم إنقاذ شابة تبلغ من العمر 22 عاماً بعد أن ألقت بنفسها في نهر وسط مدينة الكوت".واضاف، انه "تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".