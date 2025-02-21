الاعمار تحدد اسباب الاختناقات المرورية ببغداد.. هل تمت المعالجة؟

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لـ نيوز، ان "وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، ترأس اجتماعاً ضم أمين عمار موسى، ومدير المرور العامة وعدداً من الجهات المعنية، حيث تم خلاله تحديد الاسباب التي ادت الى الاختناقات الاخيرة، وهي سوء استخدام الطرق والوقوف لصفين او أكثر نتيجة عدم وجود مواقف للسيارات في الاماكن المزدحمة، والتجاوز على الطرق والارصفة من قبل الباعة المتجولين، فضلاً عن حدوث تركيز عالي للمؤسسات التعليمية والسكنية والتجارية داخل مدينة بغداد، وتهالك الطرق السريعة الاربعة وهي القناة والقادسية (المطار) وصلاح الدين (الشعلة) ومحمد القاسم".واضاف البيان، ان الوزير بين خلال الاجتماع ان "الحكومة عملت منذ البداية على وضع خطة لتطوير شبكة الطرق وحل المرورية، وانشاء الطريق الحلقي الرابع حول بغداد، كما باشرت بالحزمة الاولى لمشاريع فك الاختناقات، وانجز عدد كبير منها".واكد، أنه "سيتم انجاز المتبقي خلال الاشهر القادمة، والتي ستنهي الازدحامات في تلك النقاط نهائيا وتخفف الزحام بنسبة (35)% في المدينة، و هناك حاجة ماسة لبعض الحلول يتطلب القيام بها وعرضها على الحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة لها".