"فوراً".. القضاء يوجه دائرة السجون بتنفيذ قانون العفو العام

وجه مجلس الأعلى، دائرة الإصلاح العراقية بضرورة تنفيذ قانون العام والإسراع في إطلاق سراح المشمولين به فورا.









ادناه الوثيقة:



وبحسب وثيقة رسمية، فان اكد على التطبيق الفوري للقانون دون تأخير.ادناه الوثيقة: