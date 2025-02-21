بيئة صلاح الدين تعلن غلق جميع معامل الأسفلت في الدجيل بدءا من السبت

وذكر مدير بيئة صلاح الدين، محمد مجيد، في بيان، أن "هذا القرار جاء بتوجيه من محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، والوكيل الفني لوزارة البيئة، عبدالعزيز الفلاحي، وبالتنسيق مع النائب محمد كريم البلداوي، مشيرًا إلى تشكيل فريق فني بالتعاون مع القوات الأمنية وقائمقامية الدجيل لتنفيذ قرار الإغلاق".وأكد أن "هذه الخطوة تهدف إلى حماية البيئة والحد من التلوث الناتج عن هذه المعامل، مشددًا على ضرورة التزام أصحاب المعامل بالقرارات البيئية تجنبًا للإجراءات القانونية".