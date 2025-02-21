ذي قار تعطل دوام الاحد وتصدر توجيهاً يخص تشييع السيد نصر الله

وذكر بيان للمجلس، انه "تقرر تعطيل الدوام يوم الاحد ٢٣-٢"، تزامنا مع تشييع الامين العام لحزب الله حسن .ودعا المجلس، الجهات المختصة إلى نقل وقائع التشييع بالشاشات الرئيسية في .