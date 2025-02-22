الضمان الاجتماعي تخاطب نفط الوسط: لا تصرفوا اي مستحقات لشركة الهرم الا بعد موافقتنا

نيوز – محلي

خاطبت هيئة الضمان الاجتماعي، شركة بعدم صرف اي مستحقات لشركة الدولي الا بموافقتها.

وبحسب كتاب الهيئة الموجه الى شركة لـ نيوز، انه "وفقا للقانون النافذ فقد تقرر عدم صرف اي مستحقات لشركة الدولي للمقاولات الا بعد موافقة دائرتنا بكتاب رسمي، وتزويدنا بالعقود واعلامنا عن اجراءاتكم بشأنها".

