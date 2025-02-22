"وصلنا لنتائج إيجابية عرضت امام القضاء".. لجنة نيابية: نتابع معامل الجص الوهمية بالانبار

نيوز – محلي

أعلنت النزاهة النيابية، اليوم السبت، انها تتابع معامل الجص الوهمية في الانبار، مشيرة الى انه تم الوصول الى نتائج إيجابية عرضت امام .

وقال عضو اللجنة هادي السلامي لـ نيوز، "كان هناك اخبار بخصوص وجود معامل جص وهمية، ونحن تابعنا هذا الموضوع بالتنسيق مع النفط والغاز"، مبينا ان "هذه المعامل موجودة في مختلف انحاء واجري تحقيق في مجموعة من المعامل بمحافظة وحتى رئيس شكل بهذا الخصوص باسم مكافحة الفساد". وأضاف ان "اللجنة وصلت الى نتائج ايجابية وعرضت امام العادل"، لافتا الى ان "هناك تنسيق مع الصناعات للتمييز بين المعامل المتلكئة والوهمية او الحقيقية".

