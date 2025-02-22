عطلة في هذه المحافظة غداً

وقال في بيان ورد لـ نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد لإتاحة الفرصة للمواطنين بالمشاركة في التشييع الرمزي للسيد الشهيد حسن نصر الله".