بعد واقع تربوي مترد في البصرة.. طفل يناشد المحافظ لإنشاء مدرسة في منطقته والاخير يتهكم ضاحكا

وفي مشهد عمق الأزمة، تداول ناشطون مقطعا مصورا يظهر طفلا يناشد المحافظ أسعد العيداني، لبناء مدرسة في منطقته.في الفيديو الذي ورد إلى نيوز، ظهر طفلاً وهو يطالب المحافظ بالالتفات إلى معاناة الأطفال في منطقته، قائلًا: "نريد مدرسة لمنطقتنا"، ليرد المحافظ بضحكات متعالية.مناشدته عكست معاناة الكثير من العائلات البصرية التي تعاني من غياب المدارس، مما يضطر أطفالها إلى الانتقال لمسافات طويلة أو الانضمام إلى مدارس مكتظة تفوق طاقتها الاستيعابية، الأمر الذي يؤثر سلبا على المستوى التعليمي والتربوي.يرى ناشطون أن الأزمة ليست جديدة، بل هي نتيجة لسوء التخطيط وغياب الاهتمام بالقطاع التعليمي. إذ يشيرون إلى أن "البصرة تعاني منذ سنوات من نقص الأبنية المدرسية، وهناك مدارس تعمل بنظام الدوام الثلاثي".