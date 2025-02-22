غدا.. عطلة في المثنى

وذكر في بيان، انه "لعظمة هذه المناسبة الأليمة علينا ، وتهيئة الظروف المناسبة لابناء لاحياء التشييع لآية الله العظمى حسن نصر الله تقرر تعطيل الدوم الرسمي في كافة دوائر ليوم الأحد الموافق 2025/2/23".