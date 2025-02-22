مصرع ضابط بحادث سير في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بمصرع ضابط بحادث سير جنوبي .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "ضابطا برتبة نقيب منسوبا لوزارة الدفاع لقي مصرعه نتيجة فقدانه السيطرة على مركبته وتعرضه لحادث اصطدام عجلته بحاجز كونكريتي على في ناحية اليوسفية".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حوادث سير وتحديداً في الطرق الخارجية تسفر عن وفيات ومصابين، فضلا عن أضرار كبيرة في الممتلكات.