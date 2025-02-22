اندلاع حريق بمخازن للحلويات في كربلاء

أفاد مصدر محلي، مساء السبت، باندلاع حريق بمخازن للحلويات في مدينة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "اندلع حريق بمخازن للحلويات في حي الصناعي بكربلاء والدفاع المدني يتوجه لإخماده".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.