انطلاق التشييع الرمزي للسيدين الشهيدين نصر الله وصفي الدين في الكاظمية

وبحسب مراسل السومرية، فان حشوداً كبيرة من المواطنين بدأوا منذ ساعات بالتوافد الى الأئمة باتجاه مدينة الكاظمية المقدسة، للمشاركة بالتشييع الرمزي للسيدين الشهيدين نصر الله وهاشم صفي الدين، التي انطلقت قبل قليل.كما أغلقت القوات الأمنية الجسر أمام حركة السير، فيما انتشرت بشكل واسع في المنطقة لتنظيم عملية التشييع.