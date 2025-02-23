مياه آسنة تحاصر البصريين.. مواطنون يتساءلون: أين مشاريع المحافظ!

وأطلق الأهالي مناشدة عاجلة عبر نيوز، طالبوا فيها الجهات المعنية في حكومة بالتدخل الفوري لإنهاء هذه الأزمة، واتخاذ إجراءات عاجلة لتصريف المياه وتحسين البنية التحتية.وأكدوا، أن "استمرار هذه المشكلة دون حلول جذرية يزيد من معاناتهم اليومية، ويعرضهم للأمراض، في ظل غياب أي استجابة رسمية حتى الآن".وتساءل مواطنون، باستغراب عن المشاريع التي يتحدث عنها محافظ العيداني، بالقول: "أين مشاريع المحافظ"، مشيرين إلى أن "الأوضاع في مناطقهم لا تعكس أي تقدم يذكر رغم الوعود المتكررة بتحسين الخدمات".