القبض على قصاب ذبح جملا بطريقة غير قانونية في النجف

نيوز – محلي

أعلنت قيادة شرطة النجف، اليوم الاحد، عن القبض على قصاب ذبح جملا بطريقة غير قانونية في .

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، ان "سيطرات الخارجية تمكنت من إلقاء القبض على أحد المخالفين أثناء قيادته سيارة حمل تحمل جملا مذبوحا بطريقة غير قانونية (خارج المسلخ)". وأضاف ان "هذه العملية جاءت في إطار تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة بنقل اللحوم والذبح وفق الضوابط الصحية المعتمدة"، مشيرة الى انه "تم المخالف والمضبوطات إلى مركز شرطة الأميرات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

