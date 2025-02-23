غداً.. محافظة عراقية تعطل دوام المدارس وتقلص وقت العمل

وقالت في بيان، انه "اطَّلع محافظ بدر على التقرير الصادر عن الأنواء الجوية في المحافظة، والذي أشار إلى انخفاض حاد وغير مألوف في درجات . وبناءً على ذلك، وجّه بتعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس في ليوم غدٍ الاثنين 24 شباط 2025، حفاظًا على سلامة الطلبة".وأضاف البيان، "كما تقرر تقليص الدوام الرسمي، حيث سيبدأ الدوام في جميع الدوائر الحكومية الساعة التاسعة صباحًا بدلًا من الثامنة صباحًا".