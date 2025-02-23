محافظات عطلت الدوام بمدارسها وقللت ساعات العمل غدا وبعد غد

نيوز – محلي

قررت عدد من المحافظات العراقية، تعطيل الدوام الرسمي في مدارسها مع تقليص ساعات العمل ليوم غد وبعد غد.

وأعلنت محافظة كركوك، اليوم الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس فقط ليومين.

وقال محافظ ريبوار طه في بيان ورد لـ نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الإثنين وبعد غد الثلاثاء بسبب الأحوال الجوية".

وأضاف ان "ذلك جاء للحفاظ على سلامة الطلاب".

كما أعلنت محافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، عن تعطيل دوام الغد وتقليص ساعات العمل.

وقالت في بيان، ورد لـ نيوز، ان "محافظ بدر الفحل اطَّلع على التقرير الصادر عن الأنواء الجوية في المحافظة، والذي أشار إلى انخفاض حاد وغير مألوف في درجات الحرارة. وبناءً على ذلك، وجّه بتعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس في ليوم غدٍ الاثنين 24 شباط 2025، حفاظًا على سلامة الطلبة".

وأضاف البيان، "كما تقرر تقليص الدوام الرسمي، حيث سيبدأ الدوام في جميع الدوائر الحكومية الساعة التاسعة صباحًا بدلًا من الثامنة صباحًا".

وقرر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل "تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الإثنين في المدارس فقط".

ووجه في بيان ورد لـ نيوز، ان "يكون دوام الموظفين في الدوائر الحكومية عند الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة صباحاً بسبب انخفاض درجات الحرارة".

كما قررت مدينة حلبجة تعطيل الدوام الرسمي في نواحي بیارە وطويله يوم غد الاثنين بسبب الانخفاض الحاد بدرجات الحرارة.

ووجه ممثلية التربية في السليمانية رباح حسن علي التميمي بتعطيل الدوام في المدارس التابعة للمحافظة ليوم غد بسبب انخفاض درجات الحرارة حفاظاً على سلامة وصحة .

كما قررت ممثليتي التربية في أربيل ودهوك أيضا، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد الإثنين لسوء الأحوال الجوية.