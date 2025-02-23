على خلفية دعوى كيدية وصلت لوزير الداخلية.. أعضاء مجلس نينوى يتفاجؤون بتقليص اعداد الحمايات

نيوز – محلي

كشف عضو مجلس محافظة عبد ربه، اليوم الاحد، تفاصيل قرار تقليص حمايات على خلفية دعوى كيدية وصلت لوزير الداخلية.

وقال عبد ربه لـ نيوز، ان "هناك دعوى كيدية مغرضة قدمت لوزير الداخلية مفادها ان هناك 400 منتسب من حماية مجلس فضائيين يعملون في داخل مجلس وديوان المحافظة"، مبينا انه "تم تشكيل لجان تحقيقية مع قيادة شرطة على خلفية تلك الدعوى".

وأضاف ان "بعض الضباط في شرطة وقع عليهم ظلم من تلك لان هناك منتسبين بالمجلس مستمرين بالعمل وليس فضائيين"، لافتا الى ان "أعضاء بمجلس من المكون الايزيدي والمكون المسيحي والشبكي مخصص لكل واحد منهم 4 من حماية الشخصيات، لكن مديرية حماية الشخصيات لا تخصص الحمايات من المكون الايزيدي لعضو الايزيدي ولا حمايات من المكون المسيحي لعضو المسيحي وهكذا، فيضطر عضو الى جلب اقاربه ورفع أسمائهم الى قيادة الشرطة لغرض الموافقة عليهم".

وذكر ان "اللجان التحقيقية المشكلة اعتبرت ان ذلك مخالف للقانون، وعلى اثر ذلك ابلغتنا قيادة شرطة بتقليص اعداد حماية مجلس من 80 – 50 منتسبا في وقت يحتاج من 140-150 منتسبا".