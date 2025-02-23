مناشدة بتعطيل المدارس يوم غد الاثنين

نيوز – محلي

ناشد النائب الأول لرئيس التربية النيابية القيسي، اليوم الاحد، وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري بتعطيل المدارس يوم غد الاثنين.

وقال القيسي في بيان ورد لـ نيوز، انه "بعد مناشدات عديدة من قبل أولياء أمور الطلبة، واطلاعنا على تقرير هيئة الأنواء الجوية والتوقعات لدرجات الحرارة المنخفضة جدًا ؛ وزير التربية الى تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين للمدارس فقط، حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلبة، خاصة في المدارس التي تفتقر إلى وسائل التدفئة المناسبة".

وأضاف ان "موجة البرد القاسية التي تمر بها عدة محافظات قد تشكل خطرًا على صحة الطلبة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة، وبما أن سلامة أبنائنا مسؤولية مشتركة"، داعيا الى "اعادة النظر بعين الاهتمام إلى هذا المطلب واتخاذ القرار المناسب في أسرع وقت".