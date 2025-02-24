الإعمار تعلن انجاز 85% من مشروع تأهيل طريق ديوانية - نجف

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المشروع ينفذ بإشراف دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة، حيث سيسهم تأهيله بتسهيل حركة المركبات والمواطنين، فضلا عن الحد من الحوادث المرورية، وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بين المحافظات".وتابع، ان "العمل في المشروع يتضمن تعريض وتوسعة الطريق من (7.20) م إلى (9.20) م، لممر الاياب بطول (19) كم"، لافتا الى ان "تم فرش الحصى والصب بالكونكريت، بالاضافة الى أعمال القشط والاكساء، وتأثيث الطريق من تخطيط وتثبيت لوحات الدلالة وغيرها".