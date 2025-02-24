مجلس الوزراء يوافق على انشاء مدينة للزائرين في الديوانية

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " مجلس استحصل موافقة رئيس السيد محمد شياع السوداني على إدراج مشروع مدينة الزائرين على خطة رئيس الخاصة بالزيارات المليونية".وتابع، ان "المشروع يهدف إلى توفير بيئة مناسبة وآمنة للزائرين، خاصة خلال المناسبات الدينية التي تشهد توافدًا كبيرًا من داخل وخارجه.وأضاف، انه "من المتوقع أن يساهم المشروع في تعزيز البنية التحتية الخدمية والسياحية في المحافظة، بما يسهم في دعم الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المحلي".وأكد بحسب البيان، ان "المجلس مستمر في جهوده لمتابعة وتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية مع الجهات المعنية التي تخدم المواطنين والزائرين على حد سواء".