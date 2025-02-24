مخاوف نيابية من "صيف أكثر شحة".. سوريا أصبحت لتركيا فما مصير الفرات؟

وقال عضو اللجنة حيدر السلامي في حديث للسومرية نيوز انه "مهما حصلنا من على وعود بخصوص ملف المياه لكنها تبقى غير مستقرة وايضا غير قابلة للإيفاء على المستوى البعيد باعتبار لديها مصالح وتبحث عن مكاسب ومطامع سواء من او من غير ".وأضاف ان "تركيا ستبقى تستخدم المياه كورقة ضغط باعتبار الان الوضع السوري مختلف تماما مع وجود حكومة مؤقتة لصالح بل وبرعاية تركية"، معتبرا انه " يفترض على الاقل نشهد زيادة في الحصة المائية عن طريق نهر الفرات باعتباره يمر بالاراضي السورية، فسابقا كانت هناك مسببات سياسية كما يدعون لكن الان الوضع اختلف تماما".وأشار الى انه "في بداية المباحثات بين وتركيا والزيارات المتبادلة لرؤساء الحكومة كان نهر دجلة يشهد بعض الزيادة بالحصة المائية لكن الان بدأنا نسمع بانخفاض"، مبينا انه "في ايام الزيارات المتبادلة لرؤساء الحكومات كنا نؤكد ان ستبقى تستخدم ملف المياه للضغط والحصول على مكاسب لصالحها ".وأوضح انه "بحسب ما سمعناه من وزير الموارد المائية فأن الصيف القادم وبسبب قلة الامطار ستكون هناك مؤشرات لوجود شحة قد تكون اكثر من الصيف الماضي".