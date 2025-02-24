من مواليد 2008.. القبض على شخص رسم راية "داعش" على مدرسة ببغداد

وذكر المصدر لـ نيوز، ان "القوات الأمنية القت القبض على الشخص المدعو ( أ ) تولد 2008 والذي قام برسم راية تنظيم الارهابي على جدار مدرسة".واضاف، ان "الحادثة وقعت في منطقة بالعاصمة بغداد".وفي وقت سابق، عثرت قوة أمنية على رسومات لراية تنظيم الارهابي باللون الاسود على جدار مدرسة السعدية في منطقة جنوب بغداد، وفتحت تحقيق بالحادثة.