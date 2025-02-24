قرار حكومي.. لا مستحقات لشركة الهرم الدولي (فيديو)

نيوز – محلي

خاطبت هيئةُ الضمانِ الاجتماعي، شركةَ نفطِ الوسط بعدمِ صرفِ ايِ مستحقاتٍ لشركةِ الهرمِ الدولي الا بموافقتِها.

من هي شركةُ الهرمِ الدولي التي ذُكِرت في خطاباتِ هيئةِ الضمانِ الاجتماعي.

ولماذا وجهت الهيئةُ شركةَ نفطِ الوسط بعدمِ صرفِ ايةِ مستحقاتٍ لشركةِ الهرمِ الا بعدَ موافقتها.

ويشاعُ ان شركةَ الهرمِ الدولي تمثلُ واجهةً اقتصاديةً لأحدِ الجهاتِ المتنفذة.

ومحورُ الامرِ يدورُ حولَ حصولِ الشركةِ على عقودِ الـ HR من شركةِ نفطِ الوسط بشكلٍ مباشرٍ من دونِ مناقصة.

إثرَ ضغوطاتٍ مورست بشكلٍ مباشرٍ على مديرِ شركةِ نفطِ الوسط.

وبموجبِ هذا فان مسؤوليةَ توزيعِ رواتبِ الموظفينَ المحلييَنَ العاملينَ مع الشركةِ الصينيةِ المشغلةِ لحقلِ النهروان تقعُ على عاتقِ شركةِ الهرمِ الدولي.

وعندَ تسربِ قوائمِ رواتبِ الموظفيَن اتضحَ أن اغلبَ الاسماءِ الموجودةِ هم من أبناءِ واقاربِ كبارِ الموظفيَن في نفطِ الوسط.

ناهيكَ عن الارقامِ المرعبةِ التي يتقاضونَها كمرتبات ، رغمَ عدمِ وجودِ ما يُثبتُ انخراطَهُم في العملِ والدوام.

ومن المفترضِ أن تقومَ شركةُ الهرمِ بدفعِ الضمانِ الاجتماعي لكلِ موظفٍ عراقي يعملُ في الشركةِ .

ولكنَ واقعَ الحال يثبتُ عكسَ ذلك, إذ ان الشركةَ تتعمدُ عدمَ تسجيلِ الموظفيَن فضلاً عن عدمِ دفعِ الاجورِ الشهريةِ للضمان.

وتلكَ المبالغُ بالتأكيد تعودُ الى جيوبِ الجهاتِ المتنفذةِ التي تقفُ وراءَ شركةِ الدولي.

وتمتلكُ شركةُ الهرمِ الدولي حساباتٍ مصرفيةً خارجَ العراق، وكلُ تلكَ الحوالاتِ تذهبُ الى تلكَ الحساباتِ الخارجية.

وهذا يعني أن الشركةَ تخوضُ ايضاً في ملفِ تهريبِ الأموال.