الاسبوع المقبل.. توزيع 5903 درجة وظيفية لهذه الفئات

وذكر في بيان، ورد لـ نيوز، انه "يود ان يُعلن للفئات من الأوائل وحملة الشهادات العُليا من المشمولين بقانون (59) و(67)، المرحلة الثانية، والذين تمت المصادقة على إطلاق توزيعهم على مؤسسات القطاع العام الحكومي".واضاف البيان، ان "كتاب المُصادقة ورد إلى بخصوص ذلك، من الامانة العامة لمجلس الوزراء للدرجات الوظيفية البالغ عددها (5903)".وتابع البيان ان "المجلس يُطمأن حملة الشهادات العليا والأوائل، من ان كوادر بدأت فعلاً في إعداد جداول التوزيع، وبدء عمليات التوزيع خلال الأسبوع القادم عِبّرَ لجان شُكلت لهذا الغرض".