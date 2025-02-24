بين الـ(-6 و2) مئوية.. غدا ذروة الصقيع في العراق

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى التي ستسجل يوم غد في .

ووفقا لهيئة الانواء الجوية فأن "درجات الحرارة الصغرى ليوم غد الثلاثاء ستكون في وكركوك وصلاح الدين -2، وفي السليمانية -6، وفي أربيل ودهوك -5، وفي والأنبار -3، وفي وديالى -1".

وأضافت "أما درجات الحرارة العظمى في فستكون 12، وفي دهوك والسليمانية 6، وفي 9، وفي والأنبار 11، وفي كربلاء المقدسة وديالى وميسان وذي قار 13، وفي النجف الأشرف وبابل والمثنى والديوانية والبصرة 14".

وادناه جدول بدرجات الحرارة العظمى والصغرى ليوم غد في العراق: