"راحت الطماطة".. مزارع في صلاح الدين ينهار بعد خسارة محصوله.. (فيديو)

نيوز – محلي

انهار مزارع في صلاح الدين، بعد خسارة محصوله الطماطم بسبب شدة البرودة.

وتناقل ناشطون التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمزارع وهو يصرخ باكيا بعد خسارة محصوله. وتساءل ناشطون "أيّ من الزعامات والنواب والمسؤولين يعوّض هذا الفلاح المنكوب؟".

