محافظات عطلت دوام المدارس فيها غدا

-وأعلنت محافظة كركوك، عن تعطيل دوام المدارس ليوم غد الثلاثاء.وقال محافظ ريبوار طه في بيان ورد لـ نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الثلاثاء بسبب الأحوال الجوية".وأضاف ان "ذلك جاء للحفاظ على سلامة الطلاب".-كما أعلنت محافظة صلاح الدين، عن تعطيل الدوام الرسمي بجميع الجامعات والمعاهد والمدارس مع تقليص ساعات الدوام الرسمي ليوم غد.وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "محافظ بدر الفحل، اطلع على التقرير الصادر من دائرة الأنواء الجوية حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء 25 شباط 2025، والذي أشار إلى استمرار الانخفاض الحاد في درجات الحرارة".ووجه الفحل وفقا للبيان بما يلي:* تعطيل الدوام الرسمي في جميع الجامعات والمعاهد والمدارس داخل ليوم غدٍ الثلاثاء 25 شباط 2025.* تقليص الدوام الرسمي للدوائر الحكومية، ليبدأ في الساعة 9 صباحًا بدلاً من الساعة 8 صباحًا.وجاءت هذه التوجيهات حفاظًا على سلامة الطلبة وأبناء في ظل الظروف الجوية الباردة".-وقررت جامعة تكريت "اعتبار يوم غد الثلاثاء دوام رسمي"، لافتة الى ان "قرار تعطيل الدوام مخالفا للقانون".-وأعلنت محافظة نينوى، اليوم الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي للمدارس غدا الثلاثاء.وذكرت في بيان ورد لـ نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء في المدارس، بسبب انخفاض درجات الحرارة".-كما قررت محافظة ديالى تعطيل الدوام الرسمي غداً في المدارس الابتدائية بسبب انخفاض درجات الحرارة.- وقرر مجلس محافظة بابل يقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات يوم غد الثلاثاء.