هزة أرضية في نينوى

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، إن "مراصدنا الزلزالية سجلت اليوم الثلاثاء الموافق 25شباط 2025 حدوث هزة أرضية تبعد حوالي (17) كم عن قضاء من محافظة وبلغت قوتها (2,6)درجة".وأضافت الهيئة ان "وقت حدوث الهزة كان الساعة 11:7:47 مساء، ولم يتم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من مكان الحدث".