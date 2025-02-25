في أربيل.. ضبط كميات كبيرة من الزيت غير الصحي

أعلنت مديرية أمن أربيل، الثلاثاء، عن ضبط كميات كبيرة من الزيت الغذائي غير الصحي.

وقالت المديرية في بيان، "ضبطت مفارز امن معملا يحتوي على 84 ألف لتر من الزيت الغذائي المستخدم، حيث كان صاحب المعمل يقوم يوميًا بجمع زيوت الطعام المستعملة من مطاعم مدينة أربيل، ويعيد معالجتها بطريقة غير صحية وبعيدة عن التعليمات الصحية، بهدف إعادة استخدامها وبيعها في الأسواق وعرضها للمواطنين".

وأضاف البيان "بالتنسيق مع قائمقامية قضاء مركز أربيل، وبتوجيه من السلطات القضائية، قامت مديرية أمن أربيل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المعمل، كما تم إغلاقه بالكامل".



