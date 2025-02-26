انحسار البرد بدءا من الغد

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الأربعاء، ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الغد.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته نيوز، إن "يوم غد الخميس سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين والشمالية، أما المنطقة الجنوبية فيكون الطقس فيها غائماً يتحول تدريجياً إلى صحو بعد الظهر، الرياح متغيرة الاتجاه تتحول إلى شمالية غربية مع نشاط في الأقسام من المنطقتين والجنوبية خلال النهار، درجات الحرارة ترتفع في جميع مناطق البلاد".

واضافت أن "طقس يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين والجنوبية، بينما يكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وذكرت أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً وأحياناً غائماً جزئياً على العموم ويكون غائماً أحياناً في المنطقة الشمالية، مع فرصة لتساقط الأمطار والثلوج على المرتفعات الجبلية، درجات الحرارة ترتفع عن اليوم السابق"، لافتة الى ان "طقس يوم الأحد القادم سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين والجنوبية ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية".

وأكدت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس كالتالي: دهوك والسليمانية 9، نينوى وكركوك 12، كربلاء المقدسة والأنبار وديالى 16، بغداد وبابل وواسط والمثنى والنجف الأشرف والبصرة 17"، لافتا الى ان "الدرجات الصغرى ستسجل ذي قار وبغداد وميسان 6 مئوية امام نينوى -1 ودهوك -2 واربيل -3 والسليمانية -5".