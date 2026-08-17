وزير العدل يطلق نظام اتمتة المعاملات التنفيذية في مديرية تنفيذ الكرخ

وأكد الوزير في بيان، أن اعتماد النظام الإلكتروني الجديد يمثل جزءاً من رؤية الوزارة لتحديث العمل العدلي، من خلال تقليل الإجراءات الروتينية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز الشفافية والدقة في التعاملات، فضلاً عن الحد من التلاعب والتزوير، مشدداً على أن الوزارة ماضية في استكمال مشروع التحول الرقمي في جميع دوائرها العدلية، وفق خطة متكاملة ومدروسة تسهم في بناء بيئة عمل أكثر كفاءة وفاعلية.وفي السياق ذاته، اطّلع الوزير خلال زيارته إلى المديرية على واقع العمل وآليات إنجاز المعاملات، موجهاً بتوفير جميع المستلزمات الضرورية وتهيئة بيئة مناسبة للمراجعين، بما يضمن تقديم خدمات عدلية تليق بالمواطن وتختصر عليه الوقت والجهد.كما استمع بشكل مباشر إلى ملاحظات المواطنين بشأن معاملاتهم، ووجّه بمعالجة المشكلات التي تواجههم واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسمها وفق القانون، مؤكداً أن تحسين مستوى الخدمة وحماية حقوق المراجعين يمثلان أولوية أساسية في عمل الوزارة والبرنامج الحكومي.