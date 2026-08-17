ضبط حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء ام قصر

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مديرية منفذ تمكنت من ضبط حاوية حجم 40 قدم في نقطة البحث والتحري خارج الكمركي، تبين من خلال التفتيش والتدقيق انها تحتوي (أدوات احتياطية للدراجات جديدة) ممنوعة من الاستيراد، لم يتم التصريح عنها في المعاملة الكمركية المنجزة".وتابعت انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة الحاوية الى مركز شرطة الشمالي لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".