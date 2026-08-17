الرشيد ينفي علاقته برواتب الموظفين الوهميين في وزارة الكهرباء

وأوضح المصرف في بيان، أن الوزارة تقوم شهرياً بإرسال قوائم الرواتب إلى بموجب كتب رسمية وأصولية وموقعة من المخولين فيها، فيما تقتصر مهمة المصرف على رفع الرواتب وفق القوائم والبيانات الواردة إليه من الوزارة.وأكد أن متابعة دوام الموظفين وتواجدهم الفعلي والتحقق من مباشرتهم والتزامهم بالدوام الرسمي هي من مسؤولية الوزارة والدوائر التابعة لها، ولا تدخل ضمن اختصاص المصرف أو مهامه المصرفية.ودعا مصرف ، وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات، والاعتماد على البيانات والمصادر الرسمية، وعدم ربط المصرف بملفات أو إجراءات تقع خارج نطاق اختصاصه.