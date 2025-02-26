تنويه بقطع الماء عن النجف ودعوة للمواطنين بملء الخزانات وترشيد الاستهلاك

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، "نسترعي انتباهكم بانه سيتم قطع خدمة الماء عن مركز مدينة يوم غد الخميس من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشر ليلا لوجود أعمال ربط خطوط ناقلة رئيسية بغية خدمة الماء في مدينتنا العزيزة".ودعت المديرية، المواطنين الى "توفير خزين كافٍ للاستخدامات الضرورية ولحين الانتهاء من تلك الأعمال وعودة الماء بشكل تدريجي لجميع الاحياء". ودعت أيضا الى "الترشيد في الاستهلاك وعدم هدر الماء".