ماذا ينتظر العراقيون الليلة؟

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، ان تسجل عدد من المحافظات درجات حرارة منخفضة.

ونشرت الهيئة جدولا بدرجات ليلة اليوم والتي تضمنت تسجيل 10 محافظات درجات حرارة صفر مئوية واقل من الصفر مئوية بينها حيث ستسجل اللية -5 مئوية. وادناه جدول بدرجات الصغرى ليلة اليوم:

