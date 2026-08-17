ذروة اب تنتهي وثلاث محافظات تغادر الحرارة الاربعينية

وقالت الهيئة في بيان ورد لت ، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس صحواً في عموم البلاد مع بعض الغيوم في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى٬ ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في عن اليوم السابق".وأضافت أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً في عموم البلاد٬ والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط الى (40) كم مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية٬ ودرجات الحرارة مقاربة في وتنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق٬ والرؤية الأفقية جيدة جداً (10-8) كم وفي الغبار (3-5) كم".وأشارت إلى٬ أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً في عموم البلاد٬ والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط الى (40) كم مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن من المنطقة الجنوبية٬ ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقتين الوسطى و الشمالية و تنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق٬ والرؤية الأفقية جيدة جداً جداً (10-8) كم وفي الغبار (3-5) كم"، موضحة أن "طقس يوم الجمعة القادم سيكون صحواً في عموم البلاد٬ ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق".