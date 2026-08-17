عطلة في العراق الثلاثاء

وذكرت في بيان ورد لـ ، أن "يوم الثلاثاء، الموافق 25 من شهر اب، سنة 2026، يُعد رسمية في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، تزامنًا مع 12 من ، الشريف ذكرى ولادة سيد الكائنات ورسول الرحمة ( صلى الله عليه وآله وسلم)".واضافت ان "ذلك جاء استنادًا إلى أحكام المادة (1/ أولًا/ د) من قانون العطل الرسمية (12 لسنة 2024)".