خطط لانعاش الأهوار من جديد

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، للهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إنَّ "الخطط تعتمد على توحيد الجهود بين دوائر الوزارة المختلفة، لتأمين الحصص المائية اللازمة للأهوار، من خلال المراقبة الدورية لتصاريف المياه ومناسيبها ونوعيتها، وتقييم الواقع البيئي والهيدرولوجي لمناطقها المختلفة، علاوة على إعداد تقارير دورية بشأنها".وأضاف أنَّ "الإجراءات ستشمل التعاون والتنسيق مع مديريات الموارد المائية، لرصد وإزالة التجاوزات على مسارات الأنهر المغذية للأهوار، والسيطرة على الاستهلاكات المائية، لضمان إيصال المياه إلى المناطق المستهدفة، فضلاً عن تنفيذ أعمال التطهير وربط المسالك المائية بالبرك العميقة، بهدف غمر أكبر مساحة ممكنة من الأهوار لحماية التنوع الأحيائي فيها، إضافة إلى الحفاظ على منع هجرة سكانها منها".وأوضح شمال أنَّ "الوزارة تتابع بشكل دوري حالات التلوث الناتجة عن مياه الصرف الصحي والزراعي والأنشطة الصناعية، مع إشعار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملوثات والتخفيف من آثارها، بما يضمن الحفاظ على جودة المياه والبيئة".وأفصح في السياق نفسه، عن أنَّ "الإطلاقات المائية الحالية للأهوار التي لا تتجاوز (32) بالمئة من حاجتها الفعلية البالغة خمسة مليارات و(400) مليون م3 سنوياً، لا تُلبّي متطلباتها المختلفة، أو تضمن حماية تنوعها الأحيائي واستدامة نظامها البيئي".وأكد أنَّ "الوزارة تتخذ إجراءات عاجلة عند رصد أي اختناقات أو تجاوزات على الحصص المائية، من خلال التنسيق مع الحكومات المحلية ومديريات الموارد المائية، ومتابعة المستجدات بشكل مستمر وإبلاغ بها، إسهاماً بتسريع المعالجات، وضمان الالتزام بالخطة التشغيلية لإدارة أنهر البلاد".