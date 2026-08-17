المالية الاتحادية تموّل رواتب شهر تموز لموظفي إقليم كردستان

وأصدرت الوزارة 8 كتب رسمية تقضي بتنفيذ وصرف التمويل المالي الخاص برواتب الشهر الماضي للإقليم.ومن المقرر إيداع السيولة المالية المخصصة اليوم في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد بحكومة لدى فرع في ، مما يتيح للجهات المختصة في الإقليم استلام الأموال والمباشرة فوراً بإطلاق جدول توزيع الرواتب على المستحقين.