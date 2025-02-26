حملة كبرى في الشيشان بواسط.. لحظة اعتقال صاحب بسطة سمك (صور وفيديو)

نيوز – محلي

شنت مديرية الاقتصادي والشرطة المجتمعية في واسط، اليوم الأربعاء، حملة كبرى لمتابعة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها في الشيشان بالكوت.

وقال مراسل نيوز، ان "قوة كبيرة من مديرية الاقتصادي والشرطة المجتمعية في واسط، شنت حملة كبرى لمتابعة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها في الشيشان بالكوت"، مبينا ان "الحملة شهدت مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري".