جنايات ميسان: السجن 15 سنة بحق مدان عن جريمة الدكة العشائرية

وقال مجلس في بيان ورد لـ نيوز، إن "المدان أقدم على اطلاق العيارات النارية على دار أحد المواطنين، وصدر الحكم وفقا لأحكام المادة الثانية/ 1 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة بالمادة 132/ 1 من قانون العقوبات".