شمول 3 مواقع مرورية جديدة بنظام الحجز الإلكتروني

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إنه "استكمالاً لإجراءات مديرية المرور العامة بتسهيل مراجعة المواطنين لمجمعات التسجيل وضمان انسيابية المعاملة، تقرر ان يكون المراجعة لمواقع تسجيل (الرستمية_الكاظمية الخصوصي _الكاظمية الأجرة _الطوبجي) وفق نظام الحجز الإلكتروني، ابتداءً من يوم الأحد الموافق ٢_٣_٢٠٢٥".وأضافت المديرية، أنه "بذلك فإن مواقع، التاجيات وملعب الشعب والطوبجي والكاظمية الخصوصي والكاظمية الأجرة والرستمية، أصحبت جميعها تعمل بنظام الحجز الإلكتروني".