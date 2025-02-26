"لا رواتب".. احتجاجات امام مصرف الرشيد في الانبار

نيوز – محلي

تظاهر عدد من منتسبي قيادة شرطة الأنبار، اليوم الأربعاء، امام مصرف الرشيد، بسبب حجب رواتبهم المتأخرة.

وقال مراسل نيوز، ان "عددا من منتسبي قيادة شرطة تظاهروا اليوم أمام مصرف بسبب حجب رواتبهم المتأخرة من قبل المصرف المذكور".

وأضاف ان "هذه الخطوة جاءت كرد فعل على تأخر صرف الرواتب، مما دفع الموظفين إلى التعبير عن استيائهم من خلال الوقوف أمام المصرف للمطالبة بحقوقهم المالية".