تحرك حكومي لانهاء مشكلة سدي بادوش والموصل

نيوز – محلي

أعلنت وزارة الموارد المائية، عن التحرك لانهاء مشكلة سدي بادوش والموصل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية، شمال مصحب في بيان ورد لـ نيوز، إن "الأخبار التي تداولتها بعض القنوات الإعلامية والمنصات الخبرية حول إزالة سد بادوش( الأجزاء المنفذة منه ) المتوقف العمل به منذ عام 1991 عارٍ عن الصحة".

وأضاف ان "الوزارة في طور التعاقد مع شركة استشارية عالمية رصينة متخصصة في مجال السدود الكبيرة لإيجاد الحل الدائم لمشكلة سد وضمنه سد بادوش حيث تم استحصال موافقة رئيس على ذلك"، مشيرا الى ان "الحكومة المحلية في على اطلاع تام بذلك ومؤيدة للخطوات التي تقوم بها الوزارة".

وتابع أن "الوزارة تؤكد على القنوات الإعلامية على أخذ من مصادره الرسمية والابتعاد عن الأشخاص غير المتخصصين والتصريح غير المسؤول الذي من شأنه إثارة الرأي العام".